«Аугсбург» дома минимально обыграл «Вольфсбург» в матче 26-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.
Германия — Бундеслига . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Тиц – 53'
Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий «Аугсбурга» Филлип Тиц.
Сегодняшняя победа «Аугсбурга» позволила ему догнать в турнирной таблице чемпионата Германии соперников из «Вольфсбурга». У команд по 38 очков. Подопечные Йесса Торупа расположились на девятом месте, а подопечные Ральфа Хазенхюттля находятся строчкой выше благодаря дополнительным показателям.
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