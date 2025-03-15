«Аугсбург» дома минимально обыграл «Вольфсбург» в матче 26-го тура Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий «Аугсбурга» Филлип Тиц.

Сегодняшняя победа «Аугсбурга» позволила ему догнать в турнирной таблице чемпионата Германии соперников из «Вольфсбурга». У команд по 38 очков. Подопечные Йесса Торупа расположились на девятом месте, а подопечные Ральфа Хазенхюттля находятся строчкой выше благодаря дополнительным показателям.