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Эвертон — Вест Хэм, результат матча 29-го тура АПЛ, счёт 1:1, 15 марта 2025 года

«Эвертон» ушёл от поражения в матче 29-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» в компенсированное время
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«Эвертон» и «Вест Хэм» встречались в очном матче в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Дарреном Бондом. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 67'     1:1 О'Брайен – 90+1'    

На 67-й минуте чешский полузащитник гостей Томаш Соучек открыл счёт в матче. «Ириски» отыгрались лишь в компенсированное ко второму тайму время. Гол на 90+1-й минуте на счету защитника Джейка О'Брайена. «Эвертон» набрал 33-е очко в 29-м матче чемпионата Англии. Команда занимает 16-е место в таблице. «Вест Хэм» с 36 очками, при равенстве с «Эвертоном» по числу проведённых встреч, располагается на 13-й строчке.

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