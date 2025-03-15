«Эвертон» ушёл от поражения в матче 29-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» в компенсированное время
Поделиться
«Эвертон» и «Вест Хэм» встречались в очном матче в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Дарреном Бондом. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 67' 1:1 О'Брайен – 90+1'
На 67-й минуте чешский полузащитник гостей Томаш Соучек открыл счёт в матче. «Ириски» отыгрались лишь в компенсированное ко второму тайму время. Гол на 90+1-й минуте на счету защитника Джейка О'Брайена. «Эвертон» набрал 33-е очко в 29-м матче чемпионата Англии. Команда занимает 16-е место в таблице. «Вест Хэм» с 36 очками, при равенстве с «Эвертоном» по числу проведённых встреч, располагается на 13-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 марта 2025
-
21:23
-
21:16
-
21:15
-
21:15
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:33
-
20:28
-
20:26
-
20:19
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:47
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:35
-
18:32
-
18:25
-
18:23