«Эвертон» ушёл от поражения в матче 29-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» в компенсированное время

«Эвертон» и «Вест Хэм» встречались в очном матче в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Дарреном Бондом. Матч завершился результативной ничьей — 1:1.

На 67-й минуте чешский полузащитник гостей Томаш Соучек открыл счёт в матче. «Ириски» отыгрались лишь в компенсированное ко второму тайму время. Гол на 90+1-й минуте на счету защитника Джейка О'Брайена. «Эвертон» набрал 33-е очко в 29-м матче чемпионата Англии. Команда занимает 16-е место в таблице. «Вест Хэм» с 36 очками, при равенстве с «Эвертоном» по числу проведённых встреч, располагается на 13-й строчке.