«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» и вернулось на первое место в Первой лиге
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На поле стадиона «Нефтехимик» в Нижнекамске завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Нефтехимик» с минимальным счётом уступил московскому «Торпедо» (0:1).
Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 76'
Единственный гол на 76-й минуте забил Ейсон Гусман.
Для «Торпедо» эта победа стала первой в весенней части чемпионата. Ранее команда, не проигрывавшая всю первую часть, уступила «Черноморцу» (0:2), а затем поделила очки с «Уфой» (0:0). Сейчас у «Торпедо» 47 очков и первая строчка в турнирной таблице. Столько же у «Балтики», а ещё матч в запасе.
«Нефтехимик» с 29 очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы и по итогам тура не поменяет свою позицию.
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