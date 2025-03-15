«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» и вернулось на первое место в Первой лиге

На поле стадиона «Нефтехимик» в Нижнекамске завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Нефтехимик» с минимальным счётом уступил московскому «Торпедо» (0:1).

Единственный гол на 76-й минуте забил Ейсон Гусман.

Для «Торпедо» эта победа стала первой в весенней части чемпионата. Ранее команда, не проигрывавшая всю первую часть, уступила «Черноморцу» (0:2), а затем поделила очки с «Уфой» (0:0). Сейчас у «Торпедо» 47 очков и первая строчка в турнирной таблице. Столько же у «Балтики», а ещё матч в запасе.

«Нефтехимик» с 29 очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы и по итогам тура не поменяет свою позицию.