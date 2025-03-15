Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Торпедо, результат матча 15 марта 2025, счёт 0:1, Первая лига 2024-2025

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» и вернулось на первое место в Первой лиге
Комментарии

На поле стадиона «Нефтехимик» в Нижнекамске завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Нефтехимик» с минимальным счётом уступил московскому «Торпедо» (0:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 76'    

Единственный гол на 76-й минуте забил Ейсон Гусман.

Для «Торпедо» эта победа стала первой в весенней части чемпионата. Ранее команда, не проигрывавшая всю первую часть, уступила «Черноморцу» (0:2), а затем поделила очки с «Уфой» (0:0). Сейчас у «Торпедо» 47 очков и первая строчка в турнирной таблице. Столько же у «Балтики», а ещё матч в запасе.

«Нефтехимик» с 29 очками располагается на 11-й строчке турнирной таблицы и по итогам тура не поменяет свою позицию.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android