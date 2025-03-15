«Локомотив» — «Динамо»: Воробьёв открыл счёт с передачи Батракова на 38-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв с подачи Алексея Батракова с углового открыл счёт в матче.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».