Ларин: конкурент у «Зенита» один — это «Спартак»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился своим мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Я не считаю, что московское «Динамо» потеряло шансы на чемпионство даже в отсутствие Кости Тюкавина. У всех, кто находится вверху турнирной таблицы, есть шансы. Самый реальный конкурент у «Зенита» один – это «Спартак». Посмотрим, что будет завтра. Если завтра «Спартак» выиграет, то у них будут хорошие шансы. Если проиграют, то будет тяжелее», – приводит слова Ларина Metaratings.

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдёт в Москве 16 марта и начнётся в 19:45 мск. В турнирной таблице лиги команды разделяет три очка — сине-бело-голубые с 43 очками в 20 матчах находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» по личным встречам, красно-белые занимают третью строчку при 40 очках.