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Защитник «Локомотива» Ненахов: считаю, что после перерыва в РПЛ все команды уравнялись

Защитник «Локомотива» Ненахов: считаю, что после перерыва в РПЛ все команды уравнялись
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о трудностях команды в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что сейчас после перерыва все команды уравнялись. Нет перевеса, потому что все хотят набирать очки и бьются как в последний раз. Тот же «Ахмат» вышел после перерыва очень заряженным, не дал нам выиграть и выбил «Краснодар» из Кубка России», — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».

В весенней части сезона «Локомотив» провёл три матча, два из которых завершил вничью, а один — победой. Единственную победу в 2025 году железнодорожники одержали над махачкалинским «Динамо» (2:1) в Кубке России. Оба матча Российской Премьер-Лиги — с махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» — завершились с одинаковым счётом 1:1.

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