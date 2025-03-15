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«Локомотив» — «Динамо»: Артур сравнял счёт на 45-й минуте

«Локомотив» — «Динамо»: Артур сравнял счёт на 45-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'     3:1    

На 45-й минуте полузащитник «Динамо» Артур сравнял счёт в матче, отправив мяч в пустые ворота.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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