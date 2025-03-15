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Нант — Лилль, результат матча 26-го тура Лиги 1, счёт 1:0, 15 марта 2025 года

«Нант» в меньшинстве победил «Лилль» в 26-м туре французской Лиги 1
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«Нант» и «Лилль» встречались в очном матче в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Игра проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). На матче работала бригада арбитров, которую возглавлял французский рефери Бенуа Мийо. Хозяева поля одержали победу в матче с минимальным счётом.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Мохамед – 83'    
Удаления: Кастеллетто – 74' / нет

«Нант» с 74-й минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник хозяев Жан-Шарль Кастеллетто. На 83-й минуте нападающий «Нанта» Мохамед Мостафа вывел свою команду вперёд.

«Лилль» остался с 44 набранными очками, столько же — у «Монако». Команды занимают четвёртое и пятое место в турнирной таблице. «Нант» поднялся на 13-е место с 27 очками в 26 матчах.

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