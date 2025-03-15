«Нант» в меньшинстве победил «Лилль» в 26-м туре французской Лиги 1

«Нант» и «Лилль» встречались в очном матче в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Игра проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). На матче работала бригада арбитров, которую возглавлял французский рефери Бенуа Мийо. Хозяева поля одержали победу в матче с минимальным счётом.

«Нант» с 74-й минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник хозяев Жан-Шарль Кастеллетто. На 83-й минуте нападающий «Нанта» Мохамед Мостафа вывел свою команду вперёд.

«Лилль» остался с 44 набранными очками, столько же — у «Монако». Команды занимают четвёртое и пятое место в турнирной таблице. «Нант» поднялся на 13-е место с 27 очками в 26 матчах.