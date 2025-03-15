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Алексей Батраков стал единоличным лидером РПЛ по системе «гол+пас»

Алексей Батраков стал единоличным лидером РПЛ по системе «гол+пас»
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19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лидером Российской Премьер-Лиги по системе «гол+пас» после того, как сделал голевую передачу в матче 21-го тура РПЛ с московским «Динамо». Российский футболист набрал 19 очков (12 голов + семь результативных передач).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'     3:1    

Ближайшими преследователями Батракова являются футболист московского «Спартака» Манфред Угальде (16 голов + две голевые) и форвард «Рубина» Мирлинд Даку (11 голов + три передачи).

Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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