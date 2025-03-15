Алексей Батраков стал единоличным лидером РПЛ по системе «гол+пас»

19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лидером Российской Премьер-Лиги по системе «гол+пас» после того, как сделал голевую передачу в матче 21-го тура РПЛ с московским «Динамо». Российский футболист набрал 19 очков (12 голов + семь результативных передач).

Ближайшими преследователями Батракова являются футболист московского «Спартака» Манфред Угальде (16 голов + две голевые) и форвард «Рубина» Мирлинд Даку (11 голов + три передачи).

Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.