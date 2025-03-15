Хамес Родригес: Аргентина выиграла Кубок Америки — 2024 благодаря судьям

Атакующий полузащитник мексиканского клуба «Леон» и капитан сборной Колумбии Хамес Родригес считает, что Аргентина выиграла финал Кубка Америки — 2024 из-за судейства.

«Аргентина выиграла финал Кубка Америки благодаря внешним факторам, и именно поэтому мы не стали чемпионами в прошлом году. Я уверен, что судья оказал огромное влияние. В финале не было назначено в нашу пользу минимум два пенальти. Это очевидно. Почему не были опубликованы аудиозаписи VAR, как в других матчах турнира? На мой взгляд, это всё странно и любопытно», — приводит слова Хамеса Marca.

Напомним, сборная Аргентины стала победителем турнира в 2024 году, обыграв команду Колумбии в финальном матче со счётом 1:0.