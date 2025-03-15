Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хамес Родригес: Аргентина выиграла Кубок Америки — 2024 благодаря судьям

Хамес Родригес: Аргентина выиграла Кубок Америки — 2024 благодаря судьям
Комментарии

Атакующий полузащитник мексиканского клуба «Леон» и капитан сборной Колумбии Хамес Родригес считает, что Аргентина выиграла финал Кубка Америки — 2024 из-за судейства.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Аргентина выиграла финал Кубка Америки благодаря внешним факторам, и именно поэтому мы не стали чемпионами в прошлом году. Я уверен, что судья оказал огромное влияние. В финале не было назначено в нашу пользу минимум два пенальти. Это очевидно. Почему не были опубликованы аудиозаписи VAR, как в других матчах турнира? На мой взгляд, это всё странно и любопытно», — приводит слова Хамеса Marca.

Напомним, сборная Аргентины стала победителем турнира в 2024 году, обыграв команду Колумбии в финальном матче со счётом 1:0.

Материалы по теме
Молодёжные сборные России и Колумбии могут провести товарищеский матч в марте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android