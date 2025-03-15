Килиан Мбаппе обошёл Роналдо по числу голов в первом сезоне за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл бразильца Роналдо по голам в первом сезоне за мадридский «Реал». Мбаппе сделал дубль за шесть минут в игре с «Вильярреалом». Француз забил 30-й и 31-й гол за «Реал» в 44-м матче во всех турнирах, что позволило ему превзойти достижение Роналдо. Также Килиан забил 19-й и 20-й голы в 26-м матче Ла Лиги. В гонке бомбардиров он на один мяч отстаёт от нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.