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Килиан Мбаппе обошёл Роналдо по числу голов в первом сезоне за «Реал»

Килиан Мбаппе обошёл Роналдо по числу голов в первом сезоне за «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл бразильца Роналдо по голам в первом сезоне за мадридский «Реал». Мбаппе сделал дубль за шесть минут в игре с «Вильярреалом». Француз забил 30-й и 31-й гол за «Реал» в 44-м матче во всех турнирах, что позволило ему превзойти достижение Роналдо. Также Килиан забил 19-й и 20-й голы в 26-м матче Ла Лиги. В гонке бомбардиров он на один мяч отстаёт от нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Перерыв
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фойт – 7'     1:1 Мбаппе – 17'     1:2 Мбаппе – 23'    

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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