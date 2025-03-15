Батраков вошёл в топ-3 игроков по «гол+пас» в первых 25 матчах РПЛ с момента сбора данных

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился результативной передачей в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Таким образом, на счету полузащитника 19 результативных действий в первых 25 матчах чемпионата России. Как сообщает Opta Sports, Батраков вошёл в тройку лучших футболистов по этому показателю с момента начала подсчёта статистики.
По данным источника, больше всего результативных действий в своих первых 25 матчах в РПЛ оформил бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия.
Количество результативных действий в первых 25 матчах в РПЛ:
1. Сейду Думбия (ЦСКА) — 23.
2. Александр Алиев* («Локомотив») — 20.
3-4. Алексей Батраков («Локомотив») — 19.
3-4. Матео Кассьерра («Сочи»/«Зенит») — 19.
Всего в текущем сезоне на счету Алексея Батракова 12 забитых мячей и семь результативных передач.
* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.