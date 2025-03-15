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«Арис» с Кокориным обыграл АПОЭЛ в матче 27-го тура чемпионата Кипра

«Арис» с Кокориным обыграл АПОЭЛ в матче 27-го тура чемпионата Кипра
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» Лимасол и АПОЭЛ из Никосии. Команды играли на стадионе «Альфамега». Итоговый результат игры — 1:0 в пользу команды Александра Кокорина.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 27-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
АПОЭЛ
Никосия
1:0 Квилитая – 15'    

Единственный гол на 15-й минуте матча забил нападающий сборной Грузии Георгий Квилитая. Российский форвард Александр Кокорин вышел в стартовом составе и был заменён на 64-й минуте игры.

В чемпионате Кипра сезона-2024/2025 стартовал заключительный этап — Плей-офф чемпионов. Во втором раунде команды делятся на две группы: клубы, занявшие с первого по шестое место, соревнуются за чемпионство и еврокубки в группе A, в то время как восемь нижних команд сражаются за то, чтобы избежать вылета во Второй дивизион в группе B. На втором этапе каждая команда из группы A сыграет по 10 матчей, а победитель чемпионата определится по суммарным результатам всех игр.

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