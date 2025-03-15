«Локомотив» одержал победу в столичном дерби с «Динамо» в 21-м туре РПЛ и догнал «Спартак»

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке. На третьем месте с 40 очками находится московский «Спартак».