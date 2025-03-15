6 минут 45 секунд VAR проверял второй гол «Локомотива» в матче с «Динамо»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и московским «Динамо» на 76-й минуте матча полузащитник Алексей Батраков со штрафного сделал навес в сторону ворот соперника. В результате борьбы между Лукасом Фассоном и Хуаном Касересом мяч оказался у защитника хозяев Александра Сильянова, и тот переправил его в ворота.

Судьи на VAR 6 минут и 45 секунд изучали момент в связи с тем, что Сильянов мог находиться в положении «вне игры». В итоге было установлено, что к игроку «Локомотива» мяч попал от головы Касереса, главный судья Рафаэль Шафеев гол засчитал. Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».