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6 минут 45 секунд VAR проверял второй гол «Локомотива» в матче с «Динамо»

6 минут 45 секунд VAR проверял второй гол «Локомотива» в матче с «Динамо»
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и московским «Динамо» на 76-й минуте матча полузащитник Алексей Батраков со штрафного сделал навес в сторону ворот соперника. В результате борьбы между Лукасом Фассоном и Хуаном Касересом мяч оказался у защитника хозяев Александра Сильянова, и тот переправил его в ворота.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

Судьи на VAR 6 минут и 45 секунд изучали момент в связи с тем, что Сильянов мог находиться в положении «вне игры». В итоге было установлено, что к игроку «Локомотива» мяч попал от головы Касереса, главный судья Рафаэль Шафеев гол засчитал. Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».

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