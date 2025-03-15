«Локомотив» прервал пятиматчевую серию без побед в РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники прервали собственную серию без побед во внутреннем чемпионате. Она насчитывала пять матчей.

До матча с «Динамо» у «Локомотива» была серия из двух ничьих и трёх поражений с 16-го по 20-й тур. Последняя победа подопечных Михаила Галактионова в РПЛ была датирована 9 ноября 2024 года. Тогда на своём поле был обыгран «Факел» в рамках 15-го тура.

Московский «Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 40 и обошёл в турнирной таблице московское «Динамо». Красно-зелёные поднялись на четвёртую строчку за девять туров до конца чемпионата.