Результаты матчей чемпионата Англии 15 марта

Сегодня, 15 марта, прошли пять встреч в рамках 29-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 15 марта:

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 1:2;

«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:2;

«Ипсвич Таун» — «Ноттингем Форест» — 2:4;

«Эвертон » — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1;

«Борнмут» — «Брентфорд» — 1:2.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 55 очков при игре в запасе относительно мерсисайдцев. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 54 очка. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 48 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 29 матчей.