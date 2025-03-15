Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан — Комо, результат матча 29-го тура Серия А, счёт 2:1, 15 марта 2025 года

«Милан» одержал волевую победу над «Комо» в 29-м туре Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

«Милан» и «Комо» встречались в матче 29-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Главным арбитром встречи был Маттео Маркетти. Матч завершился волевой победой «Милана» — 2:1.

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Комо
Комо
0:1 Да Кунья – 33'     1:1 Пулишич – 53'     2:1 Рейндерс – 75'    
Удаления: нет / Алли – 90+1'

На 33-й минуте полузащитник «Комо» Лукаш Да Кунья вывел свою команду вперёд. На 49-й минуте второй гол Да Куньи был отменён из-за офсайда. На 53-й минуте американский вингер «Милана» Кристиан Пулишич восстановил равенство в счёте. Ассистировал ему нидерландский хавбек Тейани Рейндерс. На 75-й минуте уже сам Рейндерс отправил мяч в сетку и принёс своей команде победу. На 90+1-й минуте полузащитник «Комо» Деле Алли получил прямую красную карточку.

«Милан» набрал 47 очков в 29 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Комо» с 29 очками располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
Скира: «Милан» больше не рассчитывает на Консейсау, тренер может быть уволен в марте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android