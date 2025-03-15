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Глава «Динамо» Гафин заявил, что в клубе есть доверие к Личке

Глава «Динамо» Гафин заявил, что в клубе есть доверие к Личке
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о кредите доверия главного тренера команды Марцела Лички.

«Доверие к Марцелу Личке остаётся», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 21 матч.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    
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