Глава «Динамо» Гафин заявил, что в клубе есть доверие к Личке

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о кредите доверия главного тренера команды Марцела Лички.

«Доверие к Марцелу Личке остаётся», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 21 матч.