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Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о травме Пиняева

Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о травме Пиняева
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с травмой нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1). Форвард покинул поле на 51-й минуте встречи из-за повреждения.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Почувствовал дискомфорт в задней поверхности, сделаем обследование. Посмотрим, что там и как. Думаю, сборная для Сергея под вопросом. Будем надеяться, что к ближайшим матчам чемпионата вернётся», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке.

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