В «Динамо» отреагировали на проверку VAR второго гола «Локо» длиной 6 минут 45 секунд

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал эпизод с продолжительным просмотром на VAR второго гола «Локомотива» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

— Надо пересмотреть момент с офсайдом. Я видел его только с трибуны, повторов не видел. Обязательно пересмотрим этот эпизод и решим, будем ли подавать в ЭСК.

Почему вы меня спрашиваете о длительности просмотра VAR? Спросите тех, кто смотрит. Задавайте вопрос по адресу. Я не просматриваю это, не инспектирую.

— В еврокубках это занимает одну минуту, а у нас — семь.

— Я с вами согласен, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.