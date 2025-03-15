В «Динамо» отреагировали на проверку VAR второго гола «Локо» длиной 6 минут 45 секунд
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал эпизод с продолжительным просмотром на VAR второго гола «Локомотива» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
— Надо пересмотреть момент с офсайдом. Я видел его только с трибуны, повторов не видел. Обязательно пересмотрим этот эпизод и решим, будем ли подавать в ЭСК.
Почему вы меня спрашиваете о длительности просмотра VAR? Спросите тех, кто смотрит. Задавайте вопрос по адресу. Я не просматриваю это, не инспектирую.
— В еврокубках это занимает одну минуту, а у нас — семь.
— Я с вами согласен, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
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