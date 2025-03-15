Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был двухметровый офсайд». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о втором голе «Локомотива»

«Был двухметровый офсайд». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о втором голе «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о втором голе в ворота его команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2). Бригада арбитров на VAR проверяла этот мяч 6 минут и 45 секунд.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Момент с засчитанным голом «Локомотива» надо смотреть более подробно, в более хорошем разрешении. Но насколько я понимаю, логика арбитра заключалась в том, что мяч попал от нашего игрока. Это вероятно. Так долго смотрели и, наверное, к этому выводу пришли. А в целом, если без этого, был двухметровый офсайд. Но мяч засчитан, результат — на табло.

То, что так долго смотрели повтор, это особенности нашего оборудования. Все клубы недовольны», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
6 минут 45 секунд VAR проверял второй гол «Локомотива» в матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android