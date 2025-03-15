«Был двухметровый офсайд». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о втором голе «Локомотива»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о втором голе в ворота его команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2). Бригада арбитров на VAR проверяла этот мяч 6 минут и 45 секунд.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
«Момент с засчитанным голом «Локомотива» надо смотреть более подробно, в более хорошем разрешении. Но насколько я понимаю, логика арбитра заключалась в том, что мяч попал от нашего игрока. Это вероятно. Так долго смотрели и, наверное, к этому выводу пришли. А в целом, если без этого, был двухметровый офсайд. Но мяч засчитан, результат — на табло.
То, что так долго смотрели повтор, это особенности нашего оборудования. Все клубы недовольны», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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