«Был двухметровый офсайд». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о втором голе «Локомотива»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о втором голе в ворота его команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2). Бригада арбитров на VAR проверяла этот мяч 6 минут и 45 секунд.

«Момент с засчитанным голом «Локомотива» надо смотреть более подробно, в более хорошем разрешении. Но насколько я понимаю, логика арбитра заключалась в том, что мяч попал от нашего игрока. Это вероятно. Так долго смотрели и, наверное, к этому выводу пришли. А в целом, если без этого, был двухметровый офсайд. Но мяч засчитан, результат — на табло.

То, что так долго смотрели повтор, это особенности нашего оборудования. Все клубы недовольны», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.