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Галактионов: молодые Пиняев, Годяев и Батраков обыграли латиноамериканских мастеров

Галактионов: молодые Пиняев, Годяев и Батраков обыграли латиноамериканских мастеров
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своих подопечных над «Динамо» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Не было Баринова, Карпукаса, Самошникова, но с честью и достоинством вышли из этой ситуации. Ребята показали боевой дух, ментальность, характер, дерзость. Ментально мы были сегодня сильны.

В составе Пиняев, Годяев, Батраков — игроки 2004-го, 2005-го, а они выходят против латиноамериканских мастеров, обыгрывают их. Да, матч мог сложиться иначе, но мы наконец-то выиграли дерби, давно его не выигрывали. Функционально во втором тайме мы тоже добавили», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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