Галактионов: молодые Пиняев, Годяев и Батраков обыграли латиноамериканских мастеров

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своих подопечных над «Динамо» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не было Баринова, Карпукаса, Самошникова, но с честью и достоинством вышли из этой ситуации. Ребята показали боевой дух, ментальность, характер, дерзость. Ментально мы были сегодня сильны.

В составе Пиняев, Годяев, Батраков — игроки 2004-го, 2005-го, а они выходят против латиноамериканских мастеров, обыгрывают их. Да, матч мог сложиться иначе, но мы наконец-то выиграли дерби, давно его не выигрывали. Функционально во втором тайме мы тоже добавили», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.