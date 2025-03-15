Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о двух поражениях команды за неделю

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Два поражения в дерби на неделе — это неприятно. Но, как вы видите, игра команды в целом атакующая, активная, интенсивная. Да, с результатом нам не повезло, но игра оставляет хорошие впечатления. Соответственно, турнирные ожидания выше текущего положения», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд. Ранее подопечные Марцела Лички проиграли московскому ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со счётом 1:2.