Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Грустим, потому что не добились результата. Хотя, считаю, мы показали высокий уровень футбола во всех последних матчах. Решилось всё на стандартах. Мы хорошо выбегали в контратаки, но на стандартах. Второй гол — к сожалению, мяч отскочил к чужому игроку. Наша команда показала высокий уровень игры. Главное — вернуться к реализации моментов, а не только играть красиво», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» с 39 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ.