Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал поражение от «Локомотива»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
«Грустим, потому что не добились результата. Хотя, считаю, мы показали высокий уровень футбола во всех последних матчах. Решилось всё на стандартах. Мы хорошо выбегали в контратаки, но на стандартах. Второй гол — к сожалению, мяч отскочил к чужому игроку. Наша команда показала высокий уровень игры. Главное — вернуться к реализации моментов, а не только играть красиво», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» с 39 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ.
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