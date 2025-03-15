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Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал поражение от «Локомотива»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Грустим, потому что не добились результата. Хотя, считаю, мы показали высокий уровень футбола во всех последних матчах. Решилось всё на стандартах. Мы хорошо выбегали в контратаки, но на стандартах. Второй гол — к сожалению, мяч отскочил к чужому игроку. Наша команда показала высокий уровень игры. Главное — вернуться к реализации моментов, а не только играть красиво», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» с 39 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ.

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