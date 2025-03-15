Личка: Маухуб не вышел на поле, потому что должен понимать, что такое дисциплина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил отсутствие нападающего Эль-Мехди Маухуба в стартовом составе бело-голубых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Схема хорошо работала, вышли без чистого форварда. Маухуб должен понимать, что такое дисциплина, поэтому он остался на скамейке после своей красной карточки в Кубке», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в дерби. В группе атаки бело-голубых с первых минут появились Ярослав Гладышев, Бителло и Артур. Напомним, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Маухуб вышел на замену на 74-й минуте игры. 12 марта в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2) марокканец получил прямую красную карточку.