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Личка: Маухуб не вышел на поле, потому что должен понимать, что такое дисциплина

Личка: Маухуб не вышел на поле, потому что должен понимать, что такое дисциплина
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил отсутствие нападающего Эль-Мехди Маухуба в стартовом составе бело-голубых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Схема хорошо работала, вышли без чистого форварда. Маухуб должен понимать, что такое дисциплина, поэтому он остался на скамейке после своей красной карточки в Кубке», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в дерби. В группе атаки бело-голубых с первых минут появились Ярослав Гладышев, Бителло и Артур. Напомним, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Маухуб вышел на замену на 74-й минуте игры. 12 марта в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2) марокканец получил прямую красную карточку.

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