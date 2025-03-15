Гендиректор «Динамо»: выход игроков не на свои позиции — решение тренерского штаба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил работу тренерского штаба своей команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Что касается номинального состава, вы видите, что команда укомплектована. Есть по несколько игроков на каждую позицию. Наверное, выход игроков не на свои позиции — стечение обстоятельств. Количество травм, удаление Маухуба в прошлом матче. Это решение штаба, надо обращаться к нему. Но даже в таком составе команда большую часть матча с «Локомотивом» доминировала, создала много моментов, две штанги. К сожалению, не удалось их реализовать», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 21 матч.