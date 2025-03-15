Гильерме проведёт прощальный матч за «Локо» спустя 22 месяца после последнего официального

«Локомотив» в сентябре 2025 года на праздновании Дня «Локомотива» на «РЖД Арене» проведёт прощальный матч экс-голкипера команды Маринато Гильерме. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Примечательно, что последний раз в официальной игре за «Локомотив» Гильерме выходил на поле 28 ноября 2023 года в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой». 1 июля 2024 года контракт между вратарём и «Локомотивом» подошёл к концу и не был продлён. В начале марта «Локомотив» назначил экс-вратаря на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола.

Гильерме был игроком «Локомотива» с 2007 года. Позднее он получил российский паспорт и выступал за местную национальную команду.