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Гендиректор «Динамо» прокомментировал эпизод с подножкой Макарова Бителло в атаке

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил курьёзный момент матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», когда полузащитник бело-голубых Денис Макаров подставил подножку Бителло в штрафной железнодорожников.

«Конечно, Макаров случайно ударил Бителло. Случайный эпизод, обидно, что так произошло, — Бителло выходил на хорошую ударную позицию. Так бывает», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 21 матч.