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Вильярреал — Реал М, результат матча 15 марта 2025, счёт 1:2, Ла Лига 2024-2025

Дубль Мбаппе принёс мадридскому «Реалу» победу в матче с «Вильярреалом» в Ла Лиге
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Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Реал» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фойт – 7'     1:1 Мбаппе – 17'     1:2 Мбаппе – 23'    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, отличился защитник «Вильярреала» Хуан Фойт. На 17-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счёт. На 23-й минуте Мбаппе оформил дубль.

После 28 сыгранных матчей «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 60 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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