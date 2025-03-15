Дубль Мбаппе принёс мадридскому «Реалу» победу в матче с «Вильярреалом» в Ла Лиге

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Реал» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, отличился защитник «Вильярреала» Хуан Фойт. На 17-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счёт. На 23-й минуте Мбаппе оформил дубль.

После 28 сыгранных матчей «Вильярреал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Реал» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 60 очков.