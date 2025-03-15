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Главный тренер «Динамо» Личка рассказал о ситуации с травмами в команде

Главный тренер «Динамо» Личка рассказал о ситуации с травмами в команде
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о травмированных игроках московской команды.

«Маричаль начнет тренироваться в среду-четверг, Глебов тоже. Останутся только Тюкавин и Майсторович», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

23-летний Маричаль выступает за «Динамо» с 2022 года. В 23 матчах нынешнего сезона уругваец отдал одну результативную передачу.

25-летний Глебов стал игроком «Динамо» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Ростова». За новую команду полузащитник ещё не отметился результативными действиями, проведя два матча.

Майсторович не играет за «Динамо» с сентября 2024 года, Тюкавин порвал «кресты» в начале марта и пропустит остаток сезона.

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