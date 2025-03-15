Марцел Личка назвал причину поражения «Динамо» от «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что его команда проиграла «Локомотиву» (1:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги из-за низкой реализации.

«Должны были вести 5:0? Должны, но не должны. Надо забивать. В таких играх ты можешь создать всего один момент. У нас было больше, но мы не забили. «Локомотив» был эффективен — мы нет. Соперник был хорошо подготовлен, счастье к ним сегодня пришло. Но я могу со спокойной душой идти в раздевалку, мы показали хороший футбол. Но очки, конечно, надо забирать», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» с 39 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.