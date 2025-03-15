Пиняев: сборная России под вопросом? Пока рано говорить

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал возможное непопадание в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи из-за травмы.

— Сборная под вопросом?

— Посмотрим. Пока рано говорить, — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Во время мартовской паузы на матчи национальных команд сборная России проведёт две товарищеские встречи. В среду, 19 марта, состоится контрольная игра со сборной Гренады. Во вторник, 25 марта, подопечным Валерия Карпина будет противостоять национальная команда Замбии. Оба матча пройдут в Москве.

13 марта тренерский штаб сборной России объявил список из 31 футболиста, которые примут участие в предстоящих матчах. Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев был включён в окончательную заявку. В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1) Пиняев получил повреждение и был заменён на 51-й минуте.