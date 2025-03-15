«РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу в матче с дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. На 48-й минуте Луа Опенда удвоил преимущество хозяев.

После 26 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Боруссия» Д после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 35 очков.