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РБ Лейпциг — Боруссия Д, результат матча 15 марта 2025, счёт 2:0, Бундеслига 2024-2025

«РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу в матче с дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге
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Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Симонс – 18'     2:0 Опенда – 48'    

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. На 48-й минуте Луа Опенда удвоил преимущество хозяев.

После 26 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Боруссия» Д после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 35 очков.

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