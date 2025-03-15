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Результаты матчей Бундеслиги 15 марта

Результаты матчей Бундеслиги 15 марта
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Сегодня, 15 марта, прошли пять встреч в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 15 марта:

«Майнц» — «Фрайбург» — 2:2;
«Вердер» — «Боруссия» М — 2:4;
«Унион» — «Бавария» — 1:1;
«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 1:0;
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д — 2:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 62 очка по итогам 26 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 45 очками занимает «Майнц». В зоне вылета располагаются «Хайденхайм» (16), «Хольштайн» (17) и «Бохум» (20).

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