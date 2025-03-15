Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о подготовке команды после матчей сборных

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о подготовке команды после матчей сборных
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящей паузе на матчи сборных команд.

«По-разному складывались матчи после паузы на сборные. Были и победы. Не надо делать такую корреляцию, потому что большое количество игроков уезжало, оставалось пять-шесть футболистов. Посмотрим, как будет проходить подготовка. Есть ребята, которые выпадают по разным причинам: механические травмы, сезонные мышечные повреждения. В любом случае цикл подготовки понятен. Несколько дней передохнём и будем готовиться к «Крыльям», — передаёт слова Галактионова корреспондент» Чемпионата» Илья Никульников.

В последней игре перед паузой «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Локо» и «Динамо» выдали оглушающее дерби! А победный гол проверяли почти семь минут!
«Локо» и «Динамо» выдали оглушающее дерби! А победный гол проверяли почти семь минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android