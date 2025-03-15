Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о подготовке команды после матчей сборных

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящей паузе на матчи сборных команд.

«По-разному складывались матчи после паузы на сборные. Были и победы. Не надо делать такую корреляцию, потому что большое количество игроков уезжало, оставалось пять-шесть футболистов. Посмотрим, как будет проходить подготовка. Есть ребята, которые выпадают по разным причинам: механические травмы, сезонные мышечные повреждения. В любом случае цикл подготовки понятен. Несколько дней передохнём и будем готовиться к «Крыльям», — передаёт слова Галактионова корреспондент» Чемпионата» Илья Никульников.

В последней игре перед паузой «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.