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Булыкин: у «Динамо» есть проблемы, бороться за чемпионство будет трудно

Булыкин: у «Динамо» есть проблемы, бороться за чемпионство будет трудно
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил шансы московского «Динамо» на победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона и игру бело-голубых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Соперники равные, с равными возможностями. Думаю, по накалу и интриге зрителям матч понравился. «Локомотив» смог реализовать свои моменты, выиграть и приблизиться к лидерам. У «Динамо» есть проблемы, команда не может набрать ход и упускает очки. Тяжело будет биться за чемпионство. Есть травмированные, но и вопросы по игре. С другой стороны, в прошлом сезоне у «Динамо» тоже не было видно чемпионской игры, но титул упустили только в последнем туре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 21 матч.

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