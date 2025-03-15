Булыкин: у «Динамо» есть проблемы, бороться за чемпионство будет трудно

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил шансы московского «Динамо» на победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона и игру бело-голубых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Соперники равные, с равными возможностями. Думаю, по накалу и интриге зрителям матч понравился. «Локомотив» смог реализовать свои моменты, выиграть и приблизиться к лидерам. У «Динамо» есть проблемы, команда не может набрать ход и упускает очки. Тяжело будет биться за чемпионство. Есть травмированные, но и вопросы по игре. С другой стороны, в прошлом сезоне у «Динамо» тоже не было видно чемпионской игры, но титул упустили только в последнем туре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперёд. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 21 матч.