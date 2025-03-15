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Галактионов оценил игру Александра Сильянова в матче с «Динамо»

Галактионов оценил игру Александра Сильянова в матче с «Динамо»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на игру защитника команды Александра Сильянова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Сильянов достаточно хорошо играл в Махачкале, но при ничейном счёте нам требовалось усилить атаку. Поэтому вышел Тикнизян, и с ним был голевой эпизод. В матче с «Ахматом» решили не менять, и Сильянов не вышел. То же самое решили и на матч Кубка. Но, к сожалению для Наира, случилась результативная ошибка. Поэтому Саша вернулся в стартовый состав. При этом мы понимали, что уровень игроков «Динамо» в атаке достаточно хорош — латиноамериканские футболисты, которые хорошо работают с мячом, могут обыграть один в один. Саша продуктивно сыграл в обороне и оказался ещё и автором гола», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает пятую строчку и имеет в своём активе 39 очков в 21 матче.

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