Галактионов оценил игру Александра Сильянова в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на игру защитника команды Александра Сильянова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Сильянов достаточно хорошо играл в Махачкале, но при ничейном счёте нам требовалось усилить атаку. Поэтому вышел Тикнизян, и с ним был голевой эпизод. В матче с «Ахматом» решили не менять, и Сильянов не вышел. То же самое решили и на матч Кубка. Но, к сожалению для Наира, случилась результативная ошибка. Поэтому Саша вернулся в стартовый состав. При этом мы понимали, что уровень игроков «Динамо» в атаке достаточно хорош — латиноамериканские футболисты, которые хорошо работают с мячом, могут обыграть один в один. Саша продуктивно сыграл в обороне и оказался ещё и автором гола», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает пятую строчку и имеет в своём активе 39 очков в 21 матче.