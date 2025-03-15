«Монако» на выезде обыграл «Анже» в 26-м туре Лиги 1 и вернулся в топ-3 чемпионата

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Монако». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. «Монако» одержал победу со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 77-й минуте, отличился нападающий «Монако» Мика Биерет. На 88-й минуте Магнес Аклиуш с пенальти удвоил преимущество гостей.
«Анже» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 26 матчей. «Монако» располагается на третьей строчке, заработав 47 очков за 26 игр. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», который набрал 65 очков.