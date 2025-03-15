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Анже — Монако, результат матча 15 марта 2025, счёт 0:2, Лига 1 2024-2025

«Монако» на выезде обыграл «Анже» в 26-м туре Лиги 1 и вернулся в топ-3 чемпионата
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Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Монако». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. «Монако» одержал победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Биерет – 77'     0:2 Аклиуш – 88'    

Счёт в матче был открыт на 77-й минуте, отличился нападающий «Монако» Мика Биерет. На 88-й минуте Магнес Аклиуш с пенальти удвоил преимущество гостей.

«Анже» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 26 матчей. «Монако» располагается на третьей строчке, заработав 47 очков за 26 игр. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», который набрал 65 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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