Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти пригрозил Ла Лиге бойкотом, он недоволен, что игроки «Реала» мало отдыхают

Анчелотти пригрозил Ла Лиге бойкотом, он недоволен, что игроки «Реала» мало отдыхают
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда больше не выйдет на поле, если не получит минимум 72 часа на отдых между матчами. В среду, 12 марта, испанский гранд играл с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.), а сегодня, 15 марта, «сливочные» провели ещё одну встречу — в рамках чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1) в 28-м туре.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фойт – 7'     1:1 Мбаппе – 17'     1:2 Мбаппе – 23'    

«Сегодня мы в последний раз играли без 72-часового отдыха. Мы дважды просили Лигу изменить это, но ничего не произошло. Мадридский «Реал» больше не будет выходить на поле, если нам не предоставят то время на отдых, которое мы просим», — приводит слова Анчелотти с послематчевой пресс-конференции официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Анчелотти — о календаре «Реала»: Ла Лига больше думает о деньгах, чем о здоровье игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android