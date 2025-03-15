Анчелотти пригрозил Ла Лиге бойкотом, он недоволен, что игроки «Реала» мало отдыхают

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда больше не выйдет на поле, если не получит минимум 72 часа на отдых между матчами. В среду, 12 марта, испанский гранд играл с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.), а сегодня, 15 марта, «сливочные» провели ещё одну встречу — в рамках чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1) в 28-м туре.

«Сегодня мы в последний раз играли без 72-часового отдыха. Мы дважды просили Лигу изменить это, но ничего не произошло. Мадридский «Реал» больше не будет выходить на поле, если нам не предоставят то время на отдых, которое мы просим», — приводит слова Анчелотти с послематчевой пресс-конференции официальный сайт клуба.