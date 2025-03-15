Галактионов: очень приятно слышать, что «Локомотив» — базовая команда для сборной России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на слова, что железнодорожники являются базовой командой для сборной России.

«Нам очень приятно слышать, что «Локомотив» — базовая команда для сборной России. В текущих условиях санкций мы готовим российских спортсменов. Руководство, совет директоров и мы нацелены на это, нам это очень важно. Сегодня мы понимаем, что мы отстранены, и надо давать шанс развиваться российским игрокам.

Если бы было финансирование, мы бы точно не закупали хороших легионеров. С большой долей вероятности мы бы так же делали уклон в сторону российских игроков нашей сборной. И, если бы финансирование позволяло, мы бы усиливались ими», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.