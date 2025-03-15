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Игрока «Динамо» Бителло сбил одноклубник в чужой штрафной на 90+10-й минуте при счёте 1:2

Игрока «Динамо» Бителло сбил одноклубник в чужой штрафной на 90+10-й минуте при счёте 1:2
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Курьёзный эпизод произошёл по ходу матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Локомотивом» (1:2). На 90+10-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло врывался в штрафную площадь соперника, но его задел одноклубник Денис Макаров. Бразилец потерял равновесие, а «Динамо» упустило момент.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Динамо» по итогу проиграло «Локомотиву» и осталось на пятой строчке турнирной таблицы с 39 очками. Железнодорожники (40) — впереди на строчку. У «Спартака» 40 очков, у «Зенита» и «Краснодара» — по 43. У всех трёх команд матч в запасе.

В следующем матче РПЛ «Динамо» встретится дома в Москве с «Оренбургом» (29 марта).

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