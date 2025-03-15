«Можно было сериал глянуть». Аршавин — о VAR в матче «Локомотив» — «Динамо»

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин заявил, что арбитры VAR слишком долго рассматривали эпизод со вторым голом «Локомотива» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«Я думаю, VAR сперва в этом эпизоде смотрел, от кого всё-таки прилетел мяч Сильянову: от Хуана Касереса или Лукаса Фассона. Ещё, вероятно, смотрели предыдущую борьбу в воздухе. Весь стадион успел раз 10 посмотреть этот эпизод, пока VAR его рассматривал. Потом ещё можно было сериал пятиминутный глянуть. Давно такого не было. Может быть, VAR так долго смотрел, потому что ответственный момент и игра. Но это ни в какие ворота не лезет, если честно», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 15 марта, московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Счёт в игре был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв. На 45-й минуте Артур сравнял счёт. На 76-й минуте Александр Сильянов установил окончательный результат матча.