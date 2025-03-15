Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поражение от «Локомотива» — первое для «Динамо» в РПЛ с октября прошлого года

Поражение от «Локомотива» — первое для «Динамо» в РПЛ с октября прошлого года
Комментарии

Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Это поражение стало для подопечных Марцела Лички первым в РПЛ с 6 октября 2024 года. Беспроигрышная серия бело-голубых в чемпионате прервалась на отметке в девять матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» уступило в дерби ЦСКА (1:2). С тех пор бронзовые призёры прошлого чемпионата одержали пять побед и четыре раза сыграли вничью. Всего на счету «Динамо» четыре поражения в РПЛ-2024/2025. В 4-м и 6-м турах бело-голубые уступили соответственно «Зениту» и «Краснодару» с одинаковым счётом 0:1.

Материалы по теме
«Локо» и «Динамо» выдали оглушающее дерби! А победный гол проверяли почти семь минут!
«Локо» и «Динамо» выдали оглушающее дерби! А победный гол проверяли почти семь минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android