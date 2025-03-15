Поражение от «Локомотива» — первое для «Динамо» в РПЛ с октября прошлого года
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Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Это поражение стало для подопечных Марцела Лички первым в РПЛ с 6 октября 2024 года. Беспроигрышная серия бело-голубых в чемпионате прервалась на отметке в девять матчей.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» уступило в дерби ЦСКА (1:2). С тех пор бронзовые призёры прошлого чемпионата одержали пять побед и четыре раза сыграли вничью. Всего на счету «Динамо» четыре поражения в РПЛ-2024/2025. В 4-м и 6-м турах бело-голубые уступили соответственно «Зениту» и «Краснодару» с одинаковым счётом 0:1.
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