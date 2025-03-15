Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей РПЛ 15 марта

Результаты матчей РПЛ 15 марта
Комментарии

Сегодня, 15 марта, прошли четыре матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 15 марта:

«Оренбург» — «Факел» — 1:0;
«Химки» — «Ахмат» — 1:1;
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 4:0;
«Локомотив» — «Динамо» Москва — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 43 очка. Третье место с 40 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Локомотив» одержал победу в столичном дерби с «Динамо» в 21-м туре РПЛ и догнал «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android