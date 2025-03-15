Сегодня, 15 марта, прошли четыре матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 15 марта:

«Оренбург» — «Факел» — 1:0;

«Химки» — «Ахмат» — 1:1;

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» — 4:0;

«Локомотив» — «Динамо» Москва — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка после 20 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 43 очка. Третье место с 40 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).