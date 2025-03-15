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Аль-Таавун — Аль-Хиляль, результат матча 25-го тура Саудовская Про-Лига, счёт 0:2, 15 марта 2025 года

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Таавун» в Про-Лиге и сократил отставание от «Аль-Иттихада»
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«Аль-Таавун» принимал на своём поле «Аль-Хиляль» в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Победу в матче одержали действующие чемпионы страны. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 25-й тур
15 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Канно – 12'     0:2 Леонардо – 75'    

На 12-й минуте центральный полузащитник гостей Мохаммед Канно вывел свою команду вперёд. На 75-й минуте бразильский нападающий Маркос Леонардо удвоил преимущество «Аль-Хиляля». Экс-вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком также принял участие в матче. В составе «Аль-Таавуна» на поле вышли бывшие игроки итальянской Серии А Абдельхамид Сабири и Мусса Барроу.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги с 57 очками в 25 матчах. Победа позволила Малкому и одноклубникам сократить отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» до четырёх очков. «Аль-Таавун» остался на восьмом месте с 34 очками.

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