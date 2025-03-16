«Аль-Ахли» с Марезом и Тони уступил «Аль-Охдуду», пропустив на 90+5-й и 90+10-й минутах

«Аль-Охдуд» принимал на своём поле «Аль-Ахли» в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра завершилась волевой победой хозяев. Футболисты «Аль-Ахли» упустили победу в концовке, пропустив два мяча в компенсированное время. Игра завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в игре был забит на 28-й минуте. Защитник «Аль-Охдуда» Дэмион Лоу поразил собственные ворота. На 90+5-й минуте нападающий хозяев Салех Аль-Аббас сравнял счёт. На 90+10-й минуте нигериец Савиур Годвин принёс «Аль-Охдуду» победу. В составе гостей участие в матче приняли английский нападающий Айван Тони, бывший вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, а также экс-полузащитник «Барселоны» и «Милана» Франк Кессье.

«Аль-Охдуд» благодаря победе довёл количество набранных очков до 20 и поднялся с последнего места в турнирной таблице. «Аль-Ахли» остался на пятой строчке с 48 очками.