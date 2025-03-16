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Аль-Охдуд — Аль-Ахли, результат матча 25-го тура Саудовская Про-Лига, счёт 2:1, 15 марта 2025 года

«Аль-Ахли» с Марезом и Тони уступил «Аль-Охдуду», пропустив на 90+5-й и 90+10-й минутах
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«Аль-Охдуд» принимал на своём поле «Аль-Ахли» в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра завершилась волевой победой хозяев. Футболисты «Аль-Ахли» упустили победу в концовке, пропустив два мяча в компенсированное время. Игра завершилась со счётом 2:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 25-й тур
15 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
2 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Лоу – 28'     1:1 Аль-Аббас – 90+5'     2:1 Годвин – 90+9'    

Первый мяч в игре был забит на 28-й минуте. Защитник «Аль-Охдуда» Дэмион Лоу поразил собственные ворота. На 90+5-й минуте нападающий хозяев Салех Аль-Аббас сравнял счёт. На 90+10-й минуте нигериец Савиур Годвин принёс «Аль-Охдуду» победу. В составе гостей участие в матче приняли английский нападающий Айван Тони, бывший вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, а также экс-полузащитник «Барселоны» и «Милана» Франк Кессье.

«Аль-Охдуд» благодаря победе довёл количество набранных очков до 20 и поднялся с последнего места в турнирной таблице. «Аль-Ахли» остался на пятой строчке с 48 очками.

Календарь Саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица Саудовской Про-Лиги
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