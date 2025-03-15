Арутюнянц: у клубов РПЛ есть договорённости, чтобы не переманивать детей друг у друга

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что между клубами Российской Премьер-Лиги есть джентльменское соглашение, чтобы не переманивать юных футболистов в свою команду из других академий.

— Удаётся ли привлекать юных футболистов в академию из других школ?

— Это происходит постоянно.

— У вас есть какая-то договорённость о том, что вы не переманиваете игроков из других академий?

— У нас точно такие же джентльменские договорённости есть и с другими клубами, что мы не переманиваем детей друг у друга. Практически у всех команд РПЛ есть такие договорённости.

— То есть вы забираете ребят из академий клубов ФНЛ?

— Почему? Есть город Владимир или Иваново, например, там нет футбольного клуба в ФНЛ-1 или РПЛ, но есть талантливые дети. Почему бы не позвать? У нас Кирилл Моисеев – из Владимирской области, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».