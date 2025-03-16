«Локомотив» обыграл «Динамо» на своём поле впервые с 2017 года

Московский «Локомотив» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги переиграл столичное «Динамо» (2:1). Для железнодорожников эта победа в дерби над бело-голубыми стала первой на домашнем стадионе с 2017 года.

В последний раз на своём поле «Локомотив» обыграл «Динамо» 1 октября 2017 года со счётом 3:0. Тогда голами отметились Мануэл Фернандеш, Эдер и Алексей Миранчук. В игре 21-го тура за «Локомотив» забивали Дмитрий Воробьёв и Александр Сильянов.

С 2017 по 2025 год команды провели семь матчей на «РЖД Арене» в рамках официальных встреч. Четыре матча закончились ничьей, ещё в трёх победу праздновали футболисты «Динамо».