«Локомотив» обыграл «Динамо» на своём поле впервые с 2017 года
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Московский «Локомотив» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги переиграл столичное «Динамо» (2:1). Для железнодорожников эта победа в дерби над бело-голубыми стала первой на домашнем стадионе с 2017 года.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
В последний раз на своём поле «Локомотив» обыграл «Динамо» 1 октября 2017 года со счётом 3:0. Тогда голами отметились Мануэл Фернандеш, Эдер и Алексей Миранчук. В игре 21-го тура за «Локомотив» забивали Дмитрий Воробьёв и Александр Сильянов.
С 2017 по 2025 год команды провели семь матчей на «РЖД Арене» в рамках официальных встреч. Четыре матча закончились ничьей, ещё в трёх победу праздновали футболисты «Динамо».
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