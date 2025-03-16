Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал ничью в матче с «Химками» в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о результате матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«Подоплёка игры была понятной, это матч за шесть очков, лобовая игра с нашими конкурентами. Присутствовало большое напряжение. У нас была тяжёлая логистика — сыграли в Москве с «Локомотивом», потом на поезде съездили на матч в Краснодар и затем вернулись. Медицинский штаб сделал всё возможное, в принципе, ребята были в нормальном состоянии.

Жаль, в принципе были по моментам ближе к победам. Отрезок у нас был непростой: «Рубин», «Локомотив», «Краснодар», сейчас – матч с конкурентом. Ничья не самый лучший результат, но и не самый плохой. Пока идём с хорошей серией без поражений. Сейчас несколько ребят уедут в сборные, будем тренироваться, готовиться к матчу со «Спартаком», — приводит слова Ташуева официальный сайт клуба.

После 21 сыгранного матча «Химки» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 18 очков.